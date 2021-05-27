Відома українська співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи Nikita, показала себе в ніжному образі

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала дуже популярною завдяки колективу ВІА Гра. Дівчина там співала до 2011 року, поки не пішла через вагітність. Зараз же красуня активно веде соціальні мережі, де ділитися своєю творчістю з українцями, адже дівчина не тільки співає, але і створює одяг.

На нових кадрах Надя позувала в легкій сукні і з прикрасою на голові. Дівчина стояла біля стіни і гладила себе руками, закривши очі від задоволення. Після цього красуня розвернулася, демонструючи свою фігуру зі спини. Кадри вийшли дуже зачаровують і цікавими.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже відео було розміщено в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "леді-весна".

Повідомлялося, що колишня солістка групи ВІА Гра, відома українська співачка Надія Мейхер, вирішила перевірити свою логіку.

Так, цього разу у своєму Instagram зірка поділилася кадрами, знятими на шоу " де логіка?". Артистка вибрала чорну маєчку з мереживом, а зверху одягла світлий жакет.

Також у зйомках нового випуску взяли участь телеведучі Надія Матвєєва, Григорій Решетник і Валерій Ославський.

Нагадаємо, Надя Мейхер підкреслила свої знамениті форми напівпрозорим вбранням

А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер показала ідеальні форми в напівпрозорому вбранні

Також Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Мейхер в прозорій сукні поніжилася на ліжку



