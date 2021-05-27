Известная украинская певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в нежном образе

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала очень популярной благодаря коллективу ВИА Гра. Девушка там пела до 2011 года, пока не ушла из-за беременности. Сейчас же красотка активно ведет социальные сети, где делиться своим творчеством с украинцами, ведь девушка не только поет, но и создает одежду.

На новых кадрах Надя позировала в легком платье и с украшением на голове. Девушка стояла у стены и гладила себя руками, закрыв глаза от удовольствия. После этого красотка развернулась, демонстрируя свою фигуру со спины. Кадры получились очень завораживающими и интересными.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь видео было размещено в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Леди-весна".

Сообщалось, что бывшая солистка группы ВИА Гра, известная украинская певица Надежда Мейхер, решила проверить свою логику.

Так, в этот раз в своем Инстаграм звезда поделилась кадрами, снятыми на шоу "Где Логика?". Артистка выбрала черную маечку с кружевом, а сверху надела светлый жакет.

Также в съемках нового выпуска приняли участие телеведущие Надежда Матвеева, Григорий Решетник и Валерий Ославский.

Напомним, Надя Мейхер подчеркнула свои знаменитые формы полупрозрачным нарядом

А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер показала идеальные формы в полупрозрачном наряде

Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер в прозрачном платье понежилась на кровати



