Известная украинская певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы "ВИА Гра", поделилась чувственным луком в цветном платье

После ухода из группы, благодаря которой звезда стала еще популярнее, артистка объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды. В последнее время звезда уделяет одежде своего бренда все больше внимания.

Чтобы показать поклонникам свои труды, сама Мейхер часто снимается в модных фотосессиях и демонстрирует привлекательность нарядов на себе. Проектом с одеждой своего бренда звезда занялась относительно недавно, поэтому вынуждена как можно больше интриговать привлекательными наряда.

В этот раз певица показала чувственный образ в платье-миди с принтом из цветов. Крупные бутоны украсили всю длину наряда, делая почти прозрачную ткань более воздушной и легкой. Весенне-летний лук выглядел просто и одновременно с тем очень удачно, что пришлось по душе самим фанатам.

На похожих кадрах красотка позировала в том же легком полупрозрачном платье.

"Скоро", - написала звезда под видео.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Надежда, платье - Ваше творчество?)", "Очень изящная, красивая, секси", "Цветущая весной Надежда", "Надежда, я вами восхищаюсь", "Самая вкусная девушка... моей будешь", "Надежда, вы леди совершенство".

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