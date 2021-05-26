Дочка актриси Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, починаюча модель Діва навіть під час активного відпочинку здатна привернути увагу

Молода дівчина досить швидко набирає популярність, тому батьки намагаються захистити дочку від зайвої уваги і не з'являються з нею на червоних доріжках постійно. У досить юному віці Кассель вже уклала контракт з модним будинком для реклами духів, а також знялася в декількох фотосесіях з трендовим одягом.

Зараз уваги до Діви не менше і на множинних фан-акаунтах можна побачити різні кадри красуні, що позує перед камерою без зайвої гордовитості. Зокрема, особливо приваблює те, що дівчина як і раніше досить скромна. Навіть під час трендової і важливої зйомки вона поїхала туди з мамою – відомою моделлю і актрисою Монікою Беллуччі.

А ось на простих особистих фото Діва, як правило, позує з витонченістю і ледь помітною посмішкою. Наприклад, відпочиваючи разом з друзями, дівчина спокійно показала фігуру в яскравому купальнику і нагадала всім свою маму в молоді роки.

Раніше невелике відео показало, як волосся Діви набувають чарівної форми, і дівчина перетворюється на очах. Тут же візажисти нанесли легкий макіяж на губи і очі, підкресливши і зробивши потрібні акценти.

Шанувальники не втрималися від компліментів, назвавши Діву найкрасивішими словами:

"Коли Моніка була маленькою👌 👌", "Моніка 😍😍😍", "🔥🔥❤️", "з поверненням", "мила", "моє серце" ," як завжди, красиво😍","🔥 🔥 🔥 🔥, королева", "ти Незрівнянна", "прекрасна леді!", "Мадонна 😍", " Висхідна зірка️️", " така красива🔥 😍", " вау. Просто вау.", "Мені подобається бачити командну роботу за лаштунками ❣️️️️️", " Прекрасна!".

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