Дочь актрисы Моники Беллуччи и Венсана Касселя, начинающая модель Дева даже во время активного отдыха способна привлечь внимание

Молодая девушка довольно быстро набирает популярность, поэтому родители стараются оградить дочь от лишнего внимания и не появляются с ней на красных дорожках постоянно. В довольно юном возрасте Кассель уже заключила контракт с модным домом для рекламы духов, а также снялась в нескольких фотосессиях с трендовой одеждой.

Сейчас внимания к Деве не меньше и на множественных фан-аккаунтах можно увидеть разные кадры красавицы, позирующей перед камерой без лишней надменности. В частности, особенно привлекает то, что девушка по-прежнему достаточно скромная. Даже во время трендовой и важной съемки она поехала туда с мамой – известной моделью и актрисой Моникой Беллуччи.

А вот на простых личных фото Дева, как правило, позирует с изяществом и едва заметной улыбкой. К примеру, отдыхая вместе с друзьями, девушка спокойно показала фигуру в ярком купальнике и напомнила всем свою маму в молодые годы.

Ранее небольшое видео показало, как волосы Девы приобретают очаровательной формы, и девушка преображается на глазах. Тут же визажисты нанесли легкий макияж на губы и глаза, подчеркнув и сделав нужные акценты.

Поклонники не удержались от комплиментов, назвав Деву самыми красивыми словами:

"Когда Моника была маленькой👌👌", "Моника 😍😍😍", "🔥🔥❤️", "С возвращением", "Милая", "Мое сердце", "Как всегда, красиво😍", "🔥🔥🔥🔥, Королева", "Ты бесподобна", "Прекрасная леди!", "Мадонна 😍", "Восходящая звезда ⭐️", "Такая красивая🔥😍", "Вау. Просто вау.", "Мне нравится видеть командную работу за кулисами ❣️❣️❣️", "Прекрасна!".

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