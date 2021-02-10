Начинающая модель Дева Кассель приняла участие в модной фотосессии, где полностью сменила имидж

Молодая красавица, которой исполнилось всего 16 лет уже стала продвигать свою карьеру модели. Младшая дочь звезды Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала лицом рекламной кампании нового аромата от итальянского Дома моды Dolce & Gabbana.

Кадры с девушкой, позирующей сразу в нескольких провокационных нарядах, не оставили никого равнодушными, ведь юная модель не только очень похожа на свою маму – легендарную модель, но еще и превосходит многих других моделей своей сияющей красотой.

Отметим, что на фотосессии родители девочки также присутствовали. Кудрявые волосы Девы на показанных фото распущены, а на лице заметен легкий макияж. Скромные и стильные наряды подчеркнули также и фигуру Кассель-младшей.

«Хорошая ягода🍐; превосходная модель растет, мама берегись😍; Беллиссима 😘; Также принцесса 🙌; Спасибо, милая; Как всегда красиво 🥰🥰🤩🇫🇷✌; ❤️ Чертовски красиво;Ты тоже моя любовь; Вы входите в опасную зону, подумайте об этом, черри!; Как всегда красиво 😍; В хэштеге написано Винсент Кассель, всегда думала, что он Венсан».

Похвалить дочь решила и звездная мама, которая показала фото с обложки у себя на странице в Инстаграм.

«Еще одна прекрасная съемка моей Девы»— подписала кадр Моника.

Стоит отметить, что молодая девушка уже работает с модельным агентством, где также состоит ее мама. На обложке Дева позирует в наряде из новой коллекции модного дома Прада. Стоит отметить, что Дева уже рекламировала и другие популярные бренды.

Напомним, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».

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