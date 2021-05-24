Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Анастасія Кумейко вже кілька років, як не є солісткою гурту Nikita. Красуня зараз активно розвиває сольну кар'єру, виступаючи як DJ NANA. Не забуває зірка і про соціальні мережі, де веде блог, підігріваючи інтерес фанатів до своєї персони.

Цього разу Анастасія опублікувала фотографію, на якій позувала в білій блузі, яку розстебнула, а також чорно-білому смугастому бікіні. Образ Кумейко доповнила стильними окулярами, позуючи під парасолькою.

На другому сторіс Кумейко вже знімала себе зверху і без блузи, хвалячись пишними формами з різних ракурсів. Як можна зрозуміти, на вулиці було 29 градусів тепла за Цельсієм.

Фанати не ставили лайків і не писали Коментарі, але зазвичай зірку без компліментів не залишають: "Така промениста".

Повідомлялося, що співачка і діджей Анастасія Кумейко (DJ NANA), колишня солістка групи "Nikita", блиснула фігурою під час танцю.

У новому ролику, який Анастасія розмістила в своєму Instagram, красуня стояла за пультом і "відпалювала", пританцьовуючи власним треку.

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