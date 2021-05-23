Відома модель Наомі Кемпбелл показала себе і привітала легендарну співачку з днем народження

Як пише Politeka.net, Наомі стала легендарною моделлю, яку прозвали "Чорною Пантерою". Красуня була на вершині популярності в 90-і роки, але і зараз за зіркою стежать мільйони в соціальних мережах, де Кемпбелл веде свій блог.

Цього разу Наомі опублікувала фото, на якому була в шкіряному плащі і з пишною зачіскою. Поруч можна побачити легендарну американську співачку Шер в шкіряній куртці і з леопардовим поясом. Дівчата позували поруч, демонструючи ефектну красу.

"З Днем Народження 75-й Королева Шер !!! Ви дійсно надихаєте всіх нас !! Нехай благословення завжди пануватимуть над вами ...",- написала Наомі.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю тебе з днем народження, мама", " який сьогодні день?", "З днем народження Наомі! Королева" ," з днем народження королева Наомі. Ви стільки нам даєте! Спасибі, кохана","прекрасні королеви".

Повідомлялося, що відома у всьому світі супермодель Наомі Кемпбелл вперше стала мамою, про що повідомила в соцмережі.

Цю новину Зірка повідомила своїм шанувальникам в мікроблозі в Instagram, виклавши трепетне фото своєї руки, яка тримає крихітні ніжки немовляти.

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