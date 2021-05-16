Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл во время своих фотосессий никогда не скромничает

Модель в свои 50 лет способна поразить многих поклонниц своим цветущим и роскошным видом. Причем Наоми уверяет, что дело в правильном уходе за собой и режиме дня. Тем не менее, хотя Кэмпбелл говорит, что ей нравится, как она выглядит теперь, она часто при этом вспоминает, какой была в молодости. Ведь именно тогда ее прозвали на подиуме "черной пантерой".

В юности Наоми была очень горда, что выглядит стройно, эффектно и может обратить на себя внимание. Принимая участие в фотосессиях, звезда предпочитала всегда делать акценты на своем теле. Как видно на архивном фото, модель нередко также демонстрировала и зону декольте. В розовом наряде с открытым бюстом, модель пококетничала на камеру.

Примечательно, что часть наряда была открыта, но даже так свои формы должным образом Кэмпбелл не скрывала. С аккуратной прической, минимумом макияжа и деталей в обрезе звезда выглядела безупречно:

«Красота!🌸; весенняя красавица; почему это выглядит так шикарно💘; Ух ты, значит, вы всегда были такой?; да куда уж нам, за такой дамой наблюдать; всегда была соблазнительной; сущность львицы; Каждый день моложе😍 все еще хороша; такая фигуристая; 😍так красиво», - написали фанаты

А недавно 50-летняя супермодель в черном комплекте белья порадовала фанатов новыми кадрами для глянца, обложку которого украсила. С накладными волосами, без украшений и на минималистичном черном фоне Наоми выглядела очень молодо и ухожено.

Причем Кэмпбелл уверяет: она предана формату естественной красоты и не собирается пока это менять, ведь стройная фигура позволяет ей показывать себя настоящую лучшим образом.

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