Известная модель Наоми Кэмпбелл показала себя и поздравила легендарную певицу с днем рождения

Как пишет Politeka.net, Наоми стала легендарной моделью, которую прозвали "Черной пантерой". Красотка была на вершине популярности в 90-е годы, но и сейчас за звездой следят миллионы в социальных сетях, где Кэмпбелл ведет свой блог.

В этот раз Наоми опубликовала фото, на котором была в кожаном плаще и с пышной прической. Рядом можно увидеть легендарную американскую певицу Шер в кожаной куртке и с леопардовым поясом. Девушки позировали рядом, демонстрируя эффектную красоту.

"С Днем Рождения 75-й Королева Шер !!! Вы действительно вдохновляете всех нас !! Пусть благословения всегда будут царить над вами ...", - написала Наоми.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю тебя с днем рождения, мама", "Какой сегодня день?", "С днём рождения Наоми! Королева", "С днём рождения королева Наоми. Вы столько нам даете! Спасибо, любимая", "Прекрасные королевы".

Сообщалось, что известная во всем мире супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой, о чем сообщила в соцсети.

Эту новость звезда сообщила своим поклонникам в микроблоге в Instagram, выложив трепетное фото своей руки, которая держит крошечные ножки младенца.

Напомним, Наоми Кэмпбелл в полупрозрачном платье показала настоящие формы

А еще Politeka писала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл вспомнила, какой "пантерой" была в молодости

Также Politeka сообщала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в черном комплекте доказала, что не хуже молодых моделей



