Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі завоювала велику популярність, завдяки своїм ролям і доброму серцю
Актриса є послом доброї волі Управління Верховного комісара у справах біженців ООН, передає Politeka.net. Джолі активно займається благодійністю і, можливо, ще тому вона так полюбилася шанувальникам.
Примітно, що зараз характер актриси не такий зухвалий, як в молоді роки. Можливо, користувачі Мережі сумують за "старою" Енджі, згадуючи не тільки про її витівки, але і її образи.
Так, в одній з груп автори згадали зірку в образі Лари Крофт - ролі, яка принесла актрисі світову популярність.
На фото молода струнка артистка позує в обтягуючому комбінезоні, який підкреслив її об'єми і тонку талію.
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Публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Дуже хороша", "Валкірія", "шикарна", "надута", "гаряча красуня", " Вау, як вона прекрасна!", "Джолі - найжіночніша і красива жінка, яку я зустрічав", " еталон краси. Ідеальні форми", - написали користувачі мережі.
Варто зазначити, що Анджеліна Джолі - мати шістьох дітей, трьох з яких вона народила сама.
Свою першу усиновлену дитину, Меддокса, Джолі взяла з притулку в Камбоджі, де знімався фільм про Лару Крофт.
Зірка знову і знову поверталася в цю країну з гуманітарними місіями, а пізніше купила там будинок.
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