Відома українська модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україною 2018", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Леоніла Гузь стала популярною серед українців завдяки участі в конкурсі краси"Міс Україна 2018". Дівчина настільки добре виступила тоді, що стала тріумфатором заходу. Зараз дівчина активно будує кар'єру і веде соціальні мережі, де ділитися цікавими роботами.

Цього разу Леоніла Гузь позувала в смугастому піджаку на голе тіло. Красуня вирішила не розтебувати наряд, дозволяючи оцінити частково форми. Красуня підняла руки вгору, вражаючи плоским животиком.

Фанати поставили понад 700 лайків і написали кілька коментарів під публікацією:

"Красуня", "Вау", "дуже красиво, вогонь".

Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь підкорила красою в стильному образі.

Цього разу вона опублікувала в Instagram знімок, представивши в чорному жакеті. Красуня розстебнула піджак, з-під якого виставилося щось світле, схоже на маєчку.

Образ завершили сяючі аксесуари, а також гарний макіяж, який виділив красиві риси обличчя і надав шкірі ще більше сяйва.

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