Известная украинская модель Леонила Гузь, которая стала "Мисс Украиной 2018", показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Леонила Гузь стала популярной среди украинцев благодаря участию в конкурсе красоты "Мисс Украина 2018". Девушка настолько хорошо выступила тогда, что стала триумфатором мероприятия. Сейчас девушка активно строит карьеру и ведет социальные сети, где делиться интересными работами.
В этот раз Леонила Гузь позировала в полосатом пиджаке на голое тело. Красотка решила не растебывать наряд, позволяя оценить частично формы. Красотка подняла руки вверх, впечатляя плоским животиком.
Фанаты поставили более 700 лайков и написали несколько комментариев под публикацией:
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"Красотка", "Вау", "Очень красиво, огонь".
Сообщалось, что популярная украинская модель Леонила Гузь покорила красотой в стильном образе.
В этот раз она опубликовала в Инстаграм снимок, представ в черном жакете. Красотка расстегнула пиджак, из-под которого выставилось нечто светлое, похожее на маечку.
Образ завершили сияющие аксессуары, а также красивый макияж, который выделил красивые черты лица и придал коже еще больше сияния.
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