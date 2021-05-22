Відома українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала себе, розповівши про свято

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є популярною українською співачкою, яка встигла блиснути в групі "ВІА Гра". Дівчина також нещодавно брала участь у проекті" Танці з зірками", де здобула перемогу. Зараз красуня активно веде соціальні мережі, де регулярно публікує цікавий контент.

На новому фото, яке Санта опублікувала в Instagram, девушкка позувала в одній блузі, не надівши навіть штани. Красуня сиділа, виставивши ніжки вперед, а волосся залишила розпущеним.

"Happy Birthday to me.

Люблю цей день і чекаю його як дитина. І завжди, в першу чергу, за все дякую!

Дякую за гарний, плідний, щасливий рік. Він був дуже емоційним, повним переосмислення, зростання, подолання і перемог. І я відчуваю, що перебуваю на порозі чогось нового, важливого і прекрасного. Спасибі всім моїм близьким людям за підтримку, турботу і справжню любов до мене – це безцінно, спасибі моїм вчителям за знання і досвід, спасибі вам, мої Передплатники, моя Insta family, за вашу увагу, підтримку! Дуже ціную і постараюся не входити в себе надовго і бути корисною і цікавою для вас", - написала Дімопулос.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"З Днем народження", " Сантуля, з Днем Народження, мила! Ти прекрасний, добрий, сонячний і красива людина!!! Будь щаслива і живи в радості!", "Неймовірна, розкішна красуня, з днем народження! Будь здорова і радісна".

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