Известная украинская певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками" , показала себя, рассказав о празднике

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является популярной украинской певицей, которая успела блеснуть в группе "ВИА Гра". Девушка также недавно участвовала в проекте "Танці з зірками", где одержала победу. Сейчас красотка активно ведет социальные сети, где регулярно публикует интересный контент.

На новом фото, которое Санта опубликовала в Инстаграм, девушкка позировала в одной блузе, не надев даже штаны. Красотка сидела, выставив ножки вперед, а волосы оставила распущенными.

"Happy Birthday to me.

Люблю этот день и жду его как ребёнок. И всегда, в первую очередь, за всё благодарю!

Спасибо за красивый, плодотворный, счастливый год. Он был очень эмоциональным, полным переосмысления, роста, преодоления и побед. И я чувствую, что нахожусь на пороге чего-то нового, важного и прекрасного. Спасибо всем моим близким людям за поддержку, заботу и настоящую любовь ко мне – это бесценно, спасибо моим учителям за знания и опыт, спасибо вам, мои подписчики, моя Insta family, за ваше внимание, поддержку! Очень ценю и постараюсь не входить в себя надолго и быть полезной и интересной для вас", - написала Димопулос.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"С Днем рождения", "Сантуля, С Днём Рождения, милая! Ты прекрасный, добрый, солнечный и красивый человек!!! Будь счастлива и живи в радости!", "Невероятная, роскошная красавица, с днём рождения! Будь здорова и радостна".

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