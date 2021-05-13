Певица Санта Димопулос показала, как веселится вдали от детей и мужа на концерте Дмитрия Монатика

Популярная артистка недавно провела насыщенный вечер с коллегами и друзьями, посетив выступление Дмитрия Монатика. Причем, не обошлось и без горячих танцев в духе «Танців з зірками». Похоже, после победы на проекте, звезда не забывала о практике на на день.

В этот раз без детей и мужа, зато в компании подруги и коллег, Санта повеселилась и даже станцевала с молодым мужчиной. Не сдерживая радости от хорошего времяпровождения, Санта повиляла бедрами во время импровизированного выступления.

Дмитрий Монатик на сцене в это время исполнил одну из своих популярных композиций, поэтому Санта подметила: «Давай займемся танцами!».

В роликах Димопулос от души сплясала поближе к сцене, всячески привлекая внимание окружающих к чувственному образу.

Отметим, популярная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и участница "Танців з зірками" Санта Димопулос в целом довольно часто радует поклонников необычными фото и видео из своей жизни на странице в Instagram. Недавно красотка выложила в своем микроблоге целую подборку фото, на которых показала своих детей от разных мужей, а также свое детское фото, и снимок, на котором она беременна.

В подписи к фотографиям Санта написала: "Быть мамой – самое большое чудо и благословение! В сердце мамы бесконечный поток любви, нежности, веры, преданности. Мама может всё. С днём Матери!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать снимки, которые показала певица, засыпая ее и детей комплиментами в комментариях.

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