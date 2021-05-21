Відома українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної артистки Софії Ротару, показала себе у відпустці на Мальдівах

Як пише Politeka.net, молода Соня є починаючою українською співачкою, продовжуючи справу легендарної бабусі. Красуня не так давно вийшла заміж за відомого хокеїста, а зараз поїхала з ним відпочивати на Мальдіви. Красуня тепер регулярно ділитися в соціальних мережах кадрами з відпустки.

Цього разу Соня опублікувала фото в Instagram, показуючи, як гуляє по берегу острова. Дівчина одягла червоне міні-бікіні, демонструючи розкішну фігурку на декількох кадрах.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Красуня", " Фото - вогонь. Відчувається, що фотограф зробив це з любов'ю", "ви дуже красива жінка", "ласкавого тобі моря, Сонечка, а також яскравого сонечка".

У другому пості, який Соня опублікувала трохи раніше, красуня позувала з чоловіком біля океану. Співачка притулилася до чоловіка, поки він робив селфі.

"Просто залишу це тут", - написала красуня під фото.

Фанати відразу засипали парочку компліментами:

"Такі кайфові"," Чарівна штука - відпустка і бажаний відпочинок з коханими"," прекрасні", " відчувається гармонія у всьому. Будьте щасливі".

Нагадаємо, племінниця Софії Ротару Покотила у відпустку на Мальдіви і похвалилася фігурою

А ще Politeka писала, що племінниця Ротару блиснула принадами в прозорій сукні, сімейство може пишатися

Також Politeka повідомляла, що грайлива племінниця Ротару побавилася з чоловіком прямо на вулиці, кадри облетіли мережу



