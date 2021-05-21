Известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной артистки Софии Ротару, показала себя в отпуске на Мальдивах
Как пишет Politeka.net, молодая Соня является начинающей украинской певицей, продолжая дело легендарной бабушки. Красотка не так давно вышла замуж за известного хоккеиста, а сейчас уехала с ним отдыхать на Мальдивы. Красотка теперь регулярно делиться в социальных сетях кадрами из отпуска.
В этот раз Соня опубликовала фото в Инстаграм, показывая, как гуляет по берегу острова. Девушка надела красное мини-бикини, демонстрируя роскошную фигурку на нескольких кадрах.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
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"Красотка", "Фото - огонь. Чувствуется, что фотограф сделал это с любовью", "Вы очень красивая женщина", "Ласкового тебе моря, Сонечка, а также яркого солнышка".
Во втором посте, который Соня опубликовала чуть ранее, красотка позировала с мужем у океана. Певица прижалась к мужчине, пока он делал селфи.
"Просто оставлю это здесь", - написала красотка под фото.
Фанаты сразу засыпали парочку комплиментами:
"Такие кайфовые", "Волшебная штука - отпуск и желаемый отдых с любимыми", "Прекрасные", "Чувствуется гармония во всем. Будьте счастливы".
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