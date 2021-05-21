Дивне відео з боксером Василем Ломаченком потрапило в мережу

Екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко опублікував нове відео в Instagram.

На Василя Ломаченка спрямовані десятки об'єктивів камер-українець перебуває в епіцентрі подій.

"Вгадайте, що відбувається", - підписав боксер відео.

"Передвиборча агітація", " На 3Д принтері зроблять клон Ломаченка, щоб влаштувати паралельно пару боїв", " А космос відправляти збираються?", " Завантажують в матрицю. Нео постарів, тепер Вася всіх буде там ламати", - припускають підписники в коментарях.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко зараз перебуває в США, де готується до бою з японцем Масайоші Накатані, який відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі.

Раніше боксер разом зі своїм батьком і за сумісництвом тренером Анатолієм Ломаченком, покинули Україну.

Василь в США продовжує підготовку до поєдинку з 32-річним японським бійцем Масайоші Накатані.