Дивне відео з боксером Василем Ломаченком потрапило в мережу
Екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко опублікував нове відео в Instagram.
На Василя Ломаченка спрямовані десятки об'єктивів камер-українець перебуває в епіцентрі подій.
"Вгадайте, що відбувається", - підписав боксер відео.
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"Передвиборча агітація", " На 3Д принтері зроблять клон Ломаченка, щоб влаштувати паралельно пару боїв", " А космос відправляти збираються?", " Завантажують в матрицю. Нео постарів, тепер Вася всіх буде там ламати", - припускають підписники в коментарях.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко зараз перебуває в США, де готується до бою з японцем Масайоші Накатані, який відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі.
Раніше боксер разом зі своїм батьком і за сумісництвом тренером Анатолієм Ломаченком, покинули Україну.
Василь в США продовжує підготовку до поєдинку з 32-річним японським бійцем Масайоші Накатані.
Ломаченко вирішив показати фото свого сніданку, який складався з великого стейка і овочів, приготованих на грилі.
Фанати побажали українцю не тільки приємного апетиту, але і удачі в майбутньому бою.
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