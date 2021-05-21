Странное видео с боксером Василием Ломаченко попало в сеть
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко опубликовал новое видео в Instagram.
На Василия Ломаченко направлены десятки объективов камер - украинец находится в эпицентре событий.
"Угадайте, что происходит", — подписал боксер видео.
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"Передвыборная агитация", " На 3д принтере сделают клон Ломаченко, чтобы устроить параллельно пару боёв", " А космос відправляти збираються?", " Загружают в Матрицу. Нео постарел, теперь Вася всех будет там ломать", - предполагают подписчики в комментариях.
Напомним, что Василий Ломаченко сейчас находится в США, где готовится к бою с японцем Масайоши накатани, который состоится 26 июня в Лас-Вегасе.
Ранее боксер вместе со своим отцом и по совместительству тренером Анатолием Ломаченко, покинули Украину.
Василий в США продолжает подготовку к поединку с 32-летним японским бойцом Масайоши Накатани.
Ломаченко решил показать фото своего завтрака, который состоял из большого стейка и овощей, приготовленных на гриле.
Фанаты пожелали украинцу не только приятного аппетита, но и удачи в предстоящем бою.
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