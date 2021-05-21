Странное видео с боксером Василием Ломаченко попало в сеть

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко опубликовал новое видео в Instagram.

На Василия Ломаченко направлены десятки объективов камер - украинец находится в эпицентре событий.

"Угадайте, что происходит", — подписал боксер видео.

"Передвыборная агитация", " На 3д принтере сделают клон Ломаченко, чтобы устроить параллельно пару боёв", " А космос відправляти збираються?", " Загружают в Матрицу. Нео постарел, теперь Вася всех будет там ломать", - предполагают подписчики в комментариях.

Напомним, что Василий Ломаченко сейчас находится в США, где готовится к бою с японцем Масайоши накатани, который состоится 26 июня в Лас-Вегасе.

Ранее боксер вместе со своим отцом и по совместительству тренером Анатолием Ломаченко, покинули Украину.

Василий в США продолжает подготовку к поединку с 32-летним японским бойцом Масайоши Накатани.