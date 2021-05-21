Відома українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників новою відеороботою
Зірка, скинувши вагу, тепер може похвалитися ідеальною фігурою в будь-якому вбранні, передає Politeka.net. Красуня спокушає танцями, рухаючи стегнами в новому кліпі. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)
Артистка розбурхує шанувальників у новому відео. Настя одягла червону блискучу сукню з декольте і кокетливою бахромою, яка, розліталася від кожного її руху. Також зірка була в блискучому вбранні з глибоким декольте, що підкреслило її красиві стегна.
Зірка співала свій новий хіт "Красное вино", в якому є слова: "Я танцюю, ти дивись".
У пості співачка розповіла, що в новій пісні розкриває всі свої почуття. За словами, артистки, відео та пісня розповідає про пристрасну чуттєву жінку, танець якої подобається чоловікам.
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"Вона - саме втілення бажання. Її танець п'янить чоловіка сильніше, ніж вино, і розпалює в ньому полум'я пристрасті, з яким він не здатний впоратися 🔥
Вона розбурхує, вабить і кружляє голову, немов терпке червоне вино", - написала артистка.
Публікація швидко зібрала майже 100 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Настюша, як завжди 🔥 🔥 🔥 і на висоті!", "Тааак, якби в моїй юності були такі кліпи, я, може, і не одружився б ніколи 😂😂", "Обожнюю🔥 Неймовірна ❤️❤️❤️", "Черговий хіт🔥", "Тільки що подивилася кліп 😍 це щось неймовірно 🙌❤️ 1 образ прям🔥".
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