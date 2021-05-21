Известная украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новой видеоработой

Звезда, сбросив вес, теперь может похвастаться идеальной фигурой в любом наряде, передает Politeka.net. Красотка соблазняет танцами, искусительно двигая бедрами в новом клипе. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Артистка будоражит поклонников в новом видео. Настя надела красное блестящее платье с декольте и кокетливой бахромой, которая, разлеталась от каждого ее движения. Также звезда была в блестящем наряде с глубоким декольте, и подчеркнувшим ее красивые бедра.

Звезда пела свой новый хит "Красное вино", в котором есть слова: "Я танцую, ты смотри".

В посте певица рассказала, что в новой песне раскрывает все свои чувства. По словам, артистки, видео и песня рассказывает о страстной чувственной женщине, танец которой нравится мужчинам.

"Она - само воплощение желания. Ее танец пьянит мужчину сильнее, чем вино, и разжигает в нем пламя страсти, с которым он не способен совладать 🔥

Она будоражит, манит и кружит голову, словно терпкое красное вино", - написала артистка.

Публикация быстро собрала почти 100 тысяч просмотров и много комментариев.

"Настюша, как всегда 🔥🔥🔥 и на высоте!", "Дааа, если бы в моей юности были такие клипы, я, может, и не женился бы никогда 😂😂", "Обожаю🔥 Невероятная ❤️❤️❤️", "Очередной хит🔥", "Только что посмотрела клип 😍 это что-то невероятно 🙌❤️ 1 образ прям🔥".

Напомним, сонная Каменских показала настоящую себя рядом с Потапом в постели

А еще Politeka сообщала, что загоревшая Каменских в черном лифчике обескуражила видом на прогулке

Также Politeka писала, что Потап с высунутым языком дал подсмотреть в лифчик Каменских