Популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике

Артистка склонна к полноте, поэтому ей приходится больше остальных следить за питанием и уделять времени занятиям спорту, передает Politeka.net. Недавно красотка рассказала в своем Инстаграм, что похудела на почти на 20 килограмм.

Сейчас же Каменских может похвастаться прекрасными формами, будоража поклонников. Последние создают фан-группы, в которых вспоминают одни из самых горячих образов знаменитости.

Так, Настя позировала в купальнике сиреневого цвета. Лифчик подчеркнул бюст, а плавочки были почти невидимыми. Звезда повернулась спиной для придачи особой эффектности фото.

Публикация собрала почти 1000 лайков и много комментариев. Пользователи сети делали комплименты Насте, завидуя ее мужу, рэперу Потапу.

"Сколько можно **пу вставлять. Фу", "Завидно, и поэтому пишут фу", "А на самом деле Настя успешная везде", "Самая вкусная Баунти", "Настя тебе здоровья", ""Госпожа Анастасия Вы и без этих фото очень привлекательная женщина которую хочется 😍", "повезло Потапу", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Каменских, чтобы прийти в форму, поставила в приоритет правильное питание и занятия спортом.

Звезда питается дробно по пять раз в день и в одно и то же время - это позволяет выработать привычку и работать организму более эффективно.

Напомним, сонная Каменских показала настоящую себя рядом с Потапом в постели

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