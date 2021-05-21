Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес перед зйомкою здивувала пікантним вбранням з декольте
Щоб мати можливість постати перед шанувальниками в кращому вигляді, артистка намагається вдосконалюватися мало не кожен день. На світських заходах Лопес завжди з'являється не в звичному буднем стилі, а максимально відкритому і яскравому.
Наряди з блискіток, короткі сукні з паєтками і сіточкою, що викликає макіяж і максимум деталей – все це про стиль Дженніфер перед публікою. Як видно на одному з фото, представленому на фан-акаунті, не так давно Лопес відвідала захід, блищаючи там у світлому вбранні з блискучою вишивкою і з досить глибоким декольте, мало не до самого пупка.
"Мадам і молодість" - пише один з шанувальників в мережі.
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Фішка Лопес в тому, щоб не дати фанатам дізнатися, як вона буде виглядати без макіяжу і накладних волосся (Дженніфер вже багато років носить перуки, ховаючи короткі локони під ними). Причому над зачісками зірка особливо не мучиться-залишає волосся розпущеним, але злегка завитим в локони.
Також сама зірка, перед тим, як виїхати у справах, зробила кілька кадрів з машини. Причому не забула блиснути ідеальним обличчям з помітним нюдовим макіяжем і безліччю прикрас із золота. Досить масивні аксесуари ідеально доповнили її цибулю»левиці".
"Боже, яка красива; ти найкращий кумир у світі Королева !! Люблю тебе щасливих вихідних !! ❤ ; Чому ти така прекрасна!!; люблю тебе так сильно; ваше волосся завжди різні, що приховуєте?; ✌ 🏼 & 💖 нашій королеві добре; останнім часом мої улюблені фото, коли ти це робиш😗 ✌ 🏻; мені подобається, як тобі комфортно у власному тілі», - відповідають в мережі.
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