Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес перед зйомкою здивувала пікантним вбранням з декольте

Щоб мати можливість постати перед шанувальниками в кращому вигляді, артистка намагається вдосконалюватися мало не кожен день. На світських заходах Лопес завжди з'являється не в звичному буднем стилі, а максимально відкритому і яскравому.

Наряди з блискіток, короткі сукні з паєтками і сіточкою, що викликає макіяж і максимум деталей – все це про стиль Дженніфер перед публікою. Як видно на одному з фото, представленому на фан-акаунті, не так давно Лопес відвідала захід, блищаючи там у світлому вбранні з блискучою вишивкою і з досить глибоким декольте, мало не до самого пупка.

"Мадам і молодість" - пише один з шанувальників в мережі.

Фішка Лопес в тому, щоб не дати фанатам дізнатися, як вона буде виглядати без макіяжу і накладних волосся (Дженніфер вже багато років носить перуки, ховаючи короткі локони під ними). Причому над зачісками зірка особливо не мучиться-залишає волосся розпущеним, але злегка завитим в локони.