Популярна українська співачка Настя Каменських показала фігуру в маленькому Бікіні на відпочинку

Популярна виконавиця звикла показувати різні кадри з відпочинку і хвалитися тим, як виглядає в різних трендових бікіні. Щоб привернути увагу до своєї персони в цей раз, артистка вирішила не тільки показати всю себе на пляжному фото, але і нагадати про реліз альбому.

Як з'ясувалося, вже завтра відбудуться довгоочікуваний реліз альбому» червоне вино", який, за словами Каменських, повинен вважатися одкровенням і повністю асоціюватися з нею.

"Немов той терпкий напій який розкривається кожному по-своєму, я також розкриюся перед вами у всій багатогранності своєї душі і характеру ✨ романтичність, драйв, пристрасть, грайливість і одночасно сила характеру - ці грані є в кожній з нас. І все це втілилося в альбомі "червоне вино", дозвольте йому наповнити вас до країв найпотаємнішими почуттями❤️", - пише Настя.

Ось що відповідають в мережі:

"Красуня, видно, що стежте за своєю фігурою 🔥; як завжди прекрасна 🔥 дуже витончена фігура 😍; Супер!!! З нетерпінням чекаємо!!!! 🔥 🔥 ; Шикарна!; Неймовірно красиве фото🔥; ідеально😍; ідеальна; як красиво 😍; келих червоного, і ти прекрасна; яка красива, фігура ідеальна 👍; Ось це богиня острова Настя Каменських❤".

Раньше у себе в Instagram артистка опублікувала фото, на якому постала в красивій сукні з мереживом.

"Я різна, я дозволяю собі бути різною. І я щаслива бути такою. Ідеальною у своїй неідеальності, смішний і пристрасної, сумною і щасливою, спокійною і емоційною. Це багатогранність емоцій, якими я наповнена. Це почуття, які я не повинна тримати в собі - я можу дозволити собі дарувати їх світу і насолоджуватися ними. Навіть якщо це смуток або сльози - я маю на них право», - заявила зірка.

Вона додала, що не вважає сльози проявом слабкості.

Нагадаємо, що Каменських вразила визнанням напередодні другої річниці шлюбу з Потапом:"ніякого свята не буде".

Як повідомляла Politeka, Каменських в корсеті заінтригувала новим перетворенням, перші кадри:"П'яниш нас, Настя".

Також Politeka писала, що Каменських, покрасувавшись перед Осадчою, розкрила свій пікантний секрет:"у мене вона з п'яти років".