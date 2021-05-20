Популярная украинская певици Настя Каменских показала фигуру в маленьком бикини на отдыхе

Популярная исполнительница привыкла показывать разные кадры из отдыха и хвастаться тем, как выглядит в разных трендовых бикини. Чтобы привлечь внимание к своей персоне в этот раз, артистка решила не только показать всю себя на пляжном фото, но и напомнить о релизе альбома.

Как выяснилось, уже завтра состоятся долгожданный релиз альбома «Красное вино», который, по словам Каменских, должен считаться откровением и полностью ассоциироваться с ней.

«Словно тот терпкий напиток который раскрывается каждому по-своему, я также раскроюсь перед вами во всей многогранности своей души и характера ✨ Романтичность, драйв, страсть, игривость и одновременно сила характера - эти грани есть в каждой из нас. И все это воплотилось в альбоме «Красное вино», Позвольте ему наполнить вас до краев самыми сокровенными чувствами ❤️», - пишет Настя.

Вот что отвечают в сети:

«Красотка, видно, что следите за своей фигурой 🔥; Как всегда прекрасна 🔥 очень изящная фигура 😍; Супер!!! С нетерпением ждём!!!! 🔥🔥; Шикарная!; Невероятно красивое фото🔥; Идеально😍; Идеальная; Как красиво 😍; Бокал красного, и ты прекрасная; Какая красивая, фигура идеальная 👍; Вот это богиня острова Настя Каменских❤».

Ранее у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором предстала в красивом платье с кружевом.

«Я разная, я позволяю себе быть разной. И я счастлива быть такой. Идеальной в своей неидеальности, смешной и страстной, грустной и счастливой, спокойной и эмоциональной. Это многогранность эмоций, которыми я наполнена. Это чувства, которые я не должна держать в себе - я могу позволить себе дарить их миру и наслаждаться ими. Даже если это грусть или слезы - я имею на них право», - заявила звезда.

Она добавила, что не считает слезы проявлением слабости.

Напомним, что Каменских поразила признанием накануне второй годовщины брака с Потапом: "Никакого праздника не будет".

Как сообщала Politeka, Каменских в корсете заинтриговала новым преображением, первые кадры: "Пьянишь нас, Настя".

Также Politeka писала, что Каменских, покрасовавшись перед Осадчей, раскрыла свой пикантный секрет: "У меня она с пяти лет".