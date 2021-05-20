Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка прославилася завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда, захопила ніжним вбранням

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко з молодості живе і працює в Європі. Спочатку Куриленко була моделлю, після чого успішно дебютувала в кіно. Її проривом стала роль дівчини Джеймса Бонда. Після виходу фільму у неї було кілька ролей в успішних блокбастерах. Також Ольга знімалася в європейському кіно.

Сьогодні актрисі 41 рік, але виглядає вона набагато молодше. У повсякденному житті Куриленко не використовує яскравий макіяж, вважаючи за краще натуральну красу. Зате на зйомках вона перевтілюється в справжню богиню.

На свіжих фото Ольга похвалилася достоїнствами своєї фігури. Вона позувала для фото в світлому комбінезоні з блакитними візерунками. Наряд залишив плечі і зону декольте відкритими, вигідно підкресливши акуратні плечі актриси і тонкі ключиці.

"Сподіваюся, у вас хороший тиждень", - підписала фото зірка.

У коментарях зірці залишили приємні відгуки.

"Ольга, признавайся, у кого поцупила такі красиві шпалери", "Красива дєтка", "Ммм...завжди прекрасна","вдалого життя!", "Ангел", "Ольга, цей костюм - мрія жінки. Занадто шикарно", "І Вам всього хорошого", "Люблю ці кольори", - пишуть користувачі Мережі.

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