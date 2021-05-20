Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая прославилась благодаря роли девушки Джеймса Бонда, восхитила нежным нарядом

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко с молодости живет и работает в Европе. Сначала Куриленко была моделью, после чего успешно дебютировала в кино. Ее прорывом стала роль девушки Джеймса Бонда. После выхода фильма у нее было несколько ролей в успешных блокбастерах. Также Ольга снималась в европейском кино.

Сегодня актрисе 41 год, но выглядит она намного моложе. В повседневной жизни Куриленко не использует яркий макияж, предпочитая натуральную красоту. Зато на съемках она перевоплощается в настоящую богиню.

На свежих фото Ольга похвасталась достоинствами своей фигуры. Она позировала для фото в светлом комбинезоне с голубыми узорами. Наряд оставил плечи и зону декольте открытыми, выгодно подчеркнув аккуратные плечи актрисы и тонкие ключицы.

«Надеюсь, у вас хорошая неделя», - подписала фото звезда.

В комментариях звезде оставили приятные отзывы.

«Ольга, признавайся, у кого стащила такие красивые обои», «Красивая детка», «Ммм…всегда прекрасна», «Удачной жизни!», «Ангел», «Ольга, этот костюм - мечта женщины. Слишком шикарно», «И вам всего хорошего», «Люблю эти цвета», - пишут пользователи сети.

Напомним, что украинская девушка Бонда Куриленко засветилась в объятиях известного красавца: "Не могу дождаться...".

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко не сдержала улыбку рядом с красавцем-бородачом: "Вы великолепны".

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