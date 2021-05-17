Світська левиця і модель Кайлі Дженнер не боїться здатися перед камерою без зайвих прикрас

Не так давно сама Кайлі сказала, що в реальному житті вона з близькими так час і проводить і це нормально відчувати себе добре в будь-який час і в будь-якому місці. Часто під час вечірок або домашніх зустрічей зірка влаштовує забавну фотосесію, коли знаходить вдале місце. Причому воно, як видно, може бути абсолютно будь-яким.

Яким би дорогим костюм Кайлі не був, вона спокійно позує на тлі кімнати, перед дверима або біля магазину з газованою водою. Причому завжди Дженнер в таких випадках робить акцент на фігурі. Як видно, в помаранчевому комбінезоні з блискітками Кайлі майстерно підкреслила тонку талію і вигини одним лише рухом.

Присівши навпочіпки в кутку кімнати біля штор, Дженнер поправила довгі локони і повернулася напівбоком, щоб виставити себе в правильному світлі. Вечірнє освітлення тільки додало Дженнер більшого блиску.

Як видно на інших кадрах, Дженнер і раніше знімалася вдома. Аутфіт підкреслює фігуру Кайлі, яка притулилася до молодої людини і подруги. На фото видно, як Дженнер також доповнила сонцезахисними окулярами зі стильною оправою і одягла сережки-підвіски у вигляді ланцюга.

"Тримай подружок при собі; милашки! Тревісу це не сподобається‼ ️ ; бідний Тревіс; Тревіс побачить це; друга фотографія побудувала дивний нгл; дитинко, чому ти так дивишся на нього?; одягніть дівчину правильно; де Тревіс?; Кайлі лялька. ❤️ хто друга дівчина ??; дівчина не знає кордонів; а мені так подобається».

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