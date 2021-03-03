Известная модель Кайли Дженнер похвасталась фигурой вместе с сестрой - Кортни Кардашьян

Известная модель, предпринимательница и одна из знаменитых сестер Кардашьян – Кайли привыкла быть в центре внимания. Несмотря на разницу в возрасте с сестрами, девушка поддерживает дружеские отношения и довольно часто снимается с ними в совместных фотосессиях.

В Инстаграм не так давно появился один из смелых кадров Кортни и Кайли, которые решили показать фигуры перед зеркалом в ванной. Для идеального кадра сестры расстегнули свои белые рубашки и частично показали бюст.

Так как обе брюнетки очень похожи, они сделали немного разные позы и повернулись поближе к друг другу:

«Это те клипсы 😂; какая добродетель; вы как злодейки, такое соблазнение; Кортни, пожалуйста, удалите это 😢; потрясающие сестры 💞; Ресницы🔥; руки на правильных местах; Странная картина; Энергия 💙🕯🧿 предки благословлены 🔥; Самый молодой + старший = лучший вид✨😍; кому-то нужно сдержать и потушить «этот маленький огонь». 🪂☹️; Кортни так похожа на свою маму здесь, правда, как мамочка».

Примечательно, что увлечения Кайли экспериментами не остается без внимания, даже когда Кайли делает это лишь на день или два. Так как она любит пари, чаще всего звезда выбирает длинные локоны, яркого оттенка: от светло-розового до небесно-голубого и даже ядовито-зеленого. Но всегда при этом она возвращается к своему натуральному темно-каштановому оттенку.

На фан-аккаунте восхитились одним из самых запоминающихся преображений звезды.

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