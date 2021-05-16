Знаменита модель Белла Хадід, яку пластичні хірурги визнали найкрасивішою жінкою світу, перевтілилася в яскраву бестію в новій зйомці

Молода знаменитість завжди підкреслює, що запорука її стрункості і привабливості криється саме в активному способі життя, любові до кінних прогулянок і навіть боксі. Так як зірка вічно знаходиться в русі, вона може собі дозволити шкідливу їжу, але все одно буде виглядати привабливо.

Під час зйомки Белла захопила відразу двома різними нарядами, акуратним макіяжем з акцентом на «лисячі очі» і новій зачісці – високому хвостику з рівними пасмами. Леопардовий боді вдало виглядав у поєднанні з хусткою на шиї.

А ось плаття вдало доповнили аксесуари. Причому в обох випадках фігура Белли була вигідно показана з Близького ракурсу. Струнка модель з впевненим поглядом і без посмішки все одно змогла заворожити без зайвих зусиль.

На більш ранньому фото, яке зірка опублікувала у себе в Instagram, вона позувала в легкому літньому костюмчику. Белла одягла легкі штанці і мініатюрний топ. Її живіт, ноги і ребра залишилися не прикритими одягом. Хадід випросталася і позувала для фото. Особливу увагу привернули випирають ребра і тонюсенькі ніжки.

"Секрет в тому, щоб бути собою», - підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу компліментів. Однак деякі шанувальники помітили, що модель сильно схудла.

"Така худенька», «я буквально одержимий тобою», «я хочу бути тобою», «Ангел, що ходить по цій землі», «ідеальна», «лялька», "Пора б поїсти, Ти занадто худа", - пишуть користувачі Мережі.

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