Знаменитая модель Белла Хадид, которую пластические хирурги признали самой красивой женщиной мира, перевоплотилась в яркую бестию в новой съемке

Молодая знаменитость всегда подчеркивает, что залог ее стройности и привлекательности кроется именно в активном образе жизни, любви к конным прогулкам и даже боксе. Так как звезда вечно находится в движении, она может себе позволить вредную пищу, но все равно будет выглядеть привлекательно.

Во время съемки Белла восхитила сразу двумя разными нарядами, аккуратным макияжем с акцентом на «лисьи глазки» и новой прическе – высоком хвостике с ровными прядями. Леопардовый боди удачно смотрелся в сочетании с платком на шее.

А вот платье удачно дополнили аксессуары. Причем в обоих случаях фигура Беллы была выгодно показана с близкого ракурса. Стройная модель с уверенным взглядом и без улыбки все равно смогла заворожить без лишних усилий.

На более раннем фото, которое звезда опубликовала у себя в Инстаграм, она позировала в легком летнем костюмчике. Белла надела легкие штанишки и миниатюрный топ. Ее живот, ноги и ребра остались не прикрытыми одеждой. Хадид выпрямилась и позировала для фото. Особое внимание привлекли выпирающие ребра и тонюсенькие ножки.

«Секрет в том, чтобы быть собой», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили массу комплиментов. Однако некоторые поклонники заметили, что модель сильно исхудала.

«Такая худенькая», «Я буквально одержим тобой», «Я хочу быть тобой», «Ангел, ходящий по этой земле», «Идеальная», «Кукла», «Пора бы поесть, ты слишком худая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что самая красивая женщина в мире Белла Хадид в трусиках позволила налюбоваться прелестями: «Ангел, ты сияешь…».

Как Politeka писала, что самая красивая женщина в мире Белла Хадид показала изгибы, потянув рукой за топ: "Просто идеально".

Также Politeka сообщала, что самая красивая женщина в мире едва "укротила" пышный бюст узким декольте: "Вау, ангел!".