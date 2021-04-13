Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной в мире, подчеркнула фигуру необычным нарядом с декольте

Не так давно известный пластический хирург Джулиан де Сильва провел исследование, в ходе которого занимался расчетами с целью определения идеальной внешности. В центре исследования лежала формула «золотого сечения». Как оказалось, пропорции лица Беллы Хадид – составили целых 94,35%, что выше других людей, которых Джулиан проверял по теории. Теперь Беллу называют самой красивой девушкой в мире.

Молодая супермодель, впрочем, никак не возражает и продолжает будоражить видом в новых съемках. Не так давно Белла решила поделиться кадрами из фотосессии, в которой позировала в дизайнерских нарядах перед стеклянными стенами – инсталляциями.

Девушка подчеркнула бюст благодаря узкому верху модного наряда, причем платье было настолько тесным, что грудь Беллы смотрелась несколько неестественно прижатой.

«Посмотрите несколько фотографий из новой капсульной кампании fendi, как она выглядит!», - восхитилась Белла новыми образами. Фанаты сразу ответили:

«Первый образ завораживает❤️; perfeita; вы выглядите такой счастливой, рад что ты вернулась к работе; божественная красоточка😍; такой красивый и дорогой человек❤️; УХ ТЫ!!! ты такой милый образ; Оуууу, звенит колоколами; Вау, ангел!; Белла, ты такая красивая и правда хороша; Аааа потрясающе; Королева Фенди».

До этого модель предстала в маленьком черном платье, с верхом, декорированным полупрозрачными лентами, и на каблуках. Девушка собрала волосы в тугой пучок, чтобы ничто ей не мешало выполнять гимнастический трюк.

Белла вскинула руки вверх и начала неистово "крутиться", делая "колесо". После нескольких сальто, как ни в чем не бывало, красотка вернулась в исходное положение и, кажется, что даже не запыхалась.

Многие пользователи предположили, что вместо Хадид трюк выполнял ее дублер, что, вполне вероятно.

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