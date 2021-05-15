Американська модель і бізнесвумен Кім Кардашьян часто змінює образи заради залучення уваги

Наймолодша з сестер Кардашьян добре попрацювала над собою, щоб не виглядати гірше інших і навіть перевершити зіркових сестриць. Дівчина навіть відкрила власний бренд косметики, який постійно просуває.

А щоб звернути увагу на особисте життя, свої будні і, звичайно ж, яскравий зовнішній вигляд, дівчина не забуває показуватися на камеру в досить нестандартних нарядах. Наприклад, не так давно Кайлі одягла бірюзове плаття з тонкою тканиною і щільною підкладкою на бюсті. Відкритий наряд в зоні декольте зробив акцент саме на фігурі знаменитості.

Просто зав'язані волосся, а також яскравий макіяж додала Кайлі кілька зайвих років. Втім, саму зірку це не бентежить, їй подобається бути в центрі уваги і щоб її обговорювали належним чином. Заради компліментів дівчина навіть змінила своє обличчя і сильно збільшила губи.

Також в соціальній мережі Instagram також серії фото з'явилися і на фан-акаунтах, які представили ще не публіковані знімки в профілі Кім. На фото щасливе сімейство біля басейну добре провело час, насолоджуючись вихідним.

"Я думала, це Кейтлін 💀; думав, Одна з вас скоро трісне😂; боже, яка краса💋 😻; якщо вам цього ще ніхто не сказав, вас люблять < 3; класний знімок виглядає так красиво🧡 🌺; я рада, що Кріс і Кейтлін ладнають!; разом краще виглядають!; Ви, хлопці, возз'єдналися з Кейтлін; ми любимо тебе, Кімо; ловлять зірку без напруги; дорого виглядає, а на ділі так просто», - відповідають в мережі.

Нагадаємо, що розкута сестричка Кім Кардашьян перетворилася на ляльку Барбі в рожевому бікіні: "романтична дівчинка".

А ще Politeka писала, що гаряча сестричка Кардашьян Кайлі Дженнер в прозорому вбранні показала "вишеньку на торті": "Вау, ця подача".

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер хвалилася самим "соковитим", надівши білизну з ниточок:"важлива поза".