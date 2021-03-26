Телезвезда и модель Кайли Дженнер выгуляла смелый наряд, который едва прикрывает упругие прелести

Как сообщает Politeka.net, известная американская модель, светская львица и телезвезда Кайли Дженнер, которая имеет свой косметический бренд, часто радует свою многомиллионную аудиторию в Instagram жаркими фотосессиями и откровенными нарядами. Так, в этот раз аппетитная красотка показалась перед камерой в смелом прозрачном наряде, который едва ли прикрывает и удерживает ее аппетитные формы.

Как видно, Кайли запечатлена в интересной локации с оригинальными цветочными обоями. Она появилась перед камерой в экстравагантном прозрачном комбинезоне, который полностью покрывает ее сочное тело. Под красной прозрачной тканью наряда видно крошечное бархатное белье, а сверху интересную повязку на бедрах. Поверх этого удивительного комбинезона модель накинула длинный латексный плащ насыщенного вишневого оттенка. Волосы красотки собраны в тугую прическу на затылке, а на ее лице плотный слой макияжа, она кидает томные взгляды в камеру.

В подписи к фотографиям Дженнер написала: "Вишня сверху". Поклонники в восторге от новых фото звездной красотки, Кайли засыпают комплиментами и восторженными комментариями. "Вау, эта подача", "Красотка", "Горячая", "Ты такая красивая", "Обожаю тебя", "Вишенка на торте", "Великолепная", - пишут пользователи в комментариях к фото.

Напомним, бесстыжая и горячая сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в салатовом бикини хорошенько "поджарилась" на солнце: "Комплект на миллион".

Как сообщала Politeka, Знойная Кортни Кардашьян показала сочную фигурку в роскошной спальне: "Тело мечты".

Также Politeka, Сестренки Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян показали, кто горячее, приспустив узкие наряды: "Как мамочка".