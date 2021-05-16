Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл під час своїх фотосесій ніколи не скромничає
Модель в свої 50 років здатна вразити багатьох прихильниць своїм квітучим і розкішним виглядом. Причому Наомі запевняє, що справа в правильному догляді за собою і режимі дня. Проте, хоча Кемпбелл каже, що їй подобається, як вона виглядає тепер, вона часто при цьому згадує, якою була в молодості. Адже саме тоді її прозвали на подіумі "Чорною Пантерою".
В юності Наомі була дуже горда, що виглядає струнко, ефектно і може звернути на себе увагу. Беручи участь у фотосесіях, зірка воліла завжди робити акценти на своєму тілі. Як видно на архівному фото, модель нерідко також демонструвала і зону декольте. У рожевому вбранні з відкритим бюстом, модель пококетувала на камеру.
Примітно, що частина наряду була відкрита, але навіть так свої форми належним чином Кемпбелл не приховувала. З акуратною зачіскою, мінімумом макіяжу і деталей в обрізі зірка виглядала бездоганно:
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"Краса!🌸 ; весняна красуня; чому це виглядає так шикарно💘; Ух ти, значить, ви завжди були такою?; та куди вже нам, за такою дамою спостерігати; завжди була спокусливою; сутність левиці; кожен день молодше😍; така фігуриста; 😍так красиво", - написали фанати
А нещодавно 50-річна супермодель в чорному комплекті білизни порадувала фанатів новими кадрами для глянцю, обкладинку якого прикрасила. З накладними волоссям, без прикрас і на мінімалістичному чорному тлі Наомі виглядала дуже молодо і доглянуто.
Причому Кемпбелл запевняє: вона віддана формату природної краси і не збирається поки це змінювати, адже струнка фігура дозволяє їй показувати себе справжню найкращим чином.
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