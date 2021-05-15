До чого ж гарна!

Українська актриса, зірка "Жіночого кварталу" і проектів "Квартал 95" Ірина Сопонару влаштувала домашню фотосесію

Як передає Politeka.net, 34-річна зірка прославилася завдяки участі в численних проектах студії «Квартал 95». Вона світилася в "Лізі сміху", "Країні У", "Іграх Приколів". Не так давно вона замінила Олену Кравець у передачі жартівливих новин "Чисто NEWS".

На свіжому фото Ірина зняла себе в дзеркалі, показавши свою «близнючку». Фото виглядало дуже цікаво.

"Одна Сопонару - добре, а дві ще краще", - підписала фото зірка.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів і компліментів.

"Взагалі чудово!", "Прекрасна", "ти вогонь", "Боже мій яка ж ти пушка, я про тебе трек напишу", "так двох складніше прогодувати", "конкуренція", "Бомбочка пушечка петардочка", "зухвала", "Крута", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Сопонару – володарка неймовірної фігури. Це вона продемонструвала на відпочинку в Туреччині. Вона присіла на диванчик пляжного бунгало, витончено позуючи фотографу. Артистка була в красивому купальнику цікавого фасону. Образ зірка "Жіночого кварталу" доповнила оригінальними босоніжками на підборах.

Нагадаємо, що блондинка з "Жіночого кварталу" з'явилася на пляжі в купальнику без верху:"Господи, що ти там ховаєш".

Як повідомляла Politeka, Сопонару з "Жіночого кварталу" в рокерській куртці вбила наповал вечірнім образом: "нічна левиця".

Також Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" показала, як релаксує в Туреччині: "Ірочка, я...".