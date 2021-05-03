Відома українська гумористка і зірка "жіночого кварталу" Ірина Сопонару зважилася на дійсно особисту пляжну зйомку

Відправившись на відпочинок, молода артистка не стала відмовляти собі в моментах насолоди. Цього разу, схоже, Ірина вирішила отримати ідеальний золотистий загар. І щоб ніхто їй в цьому не завадив, зірка зняла верхню частину купальника.

Повернувшись до об'єктива напівбоком, Сопонару розпустила волосся, дозволяючи золотистим пасмам заодно прикрити зайве. А бюст вона також прикрила руками, щоб уникнути зайвої відвертості. Відсутність макіяжу, акуратні прикраси і мінімум деталей зробили образ зірки вельми вдалим.

"Ocean inside 🌊», - лаконічно написала під фото Ірина.

Ось що відповідають фанати:

"Господи, що ти там ховаєш)))); площину😂; чоловікові покажу але не на всю країну; Ой-ой-ой🔥 🥵, як ось це можна бути такою; краса, яку не можна описати словами; яка красива😍; ось це супер; Палаюча штучка😻 😲 🔥; не ховай.😂 ; Лак, звичайно вогненний!!🔥».

Відзначимо, зейчас артистка насолоджується відпочинком в розкішному готелі на турецькому узбережжі і не забуває радувати фоловерів барвистими знімками, зробленими закордоном.

Сопонару продемонструвала худу фігуру в елегантному червоному купальнику з рюшами, а також стрункі ніжки, позуючи біля басейну.

Свій пляжний образ красуня доповнила солом'яним капелюшком бежевого кольору.