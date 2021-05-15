До чего же хороша!

Украинская актриса, звезда «Женского квартала» и проектов «Квартал 95» Ирина Сопонару устроила домашнюю фотосессию

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда прославилась благодаря участию в многочисленных проектах студии «Квартал 95». Она светилась в «Лиге смеха», «Стране У», «Играх приколов». Не так давно она заменила Елену Кравец в передаче шуточных новостей «Чисто NEWS».

На свежем фото Ирина сняла себя в зеркале, показав свою «близняшку». Фото выглядело очень интересно.

«Одна Сопонару - хорошо, а две еще лучше», - подписала фото звезда.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Вообще великолепно!», «Прекрасна», «Ты огонь», «Боже мой какая же ты пушка, я про тебя трек напишу», «Так двоих сложнее прокормить», «Конкуренция», «Бомбочка пушечка петардочка», «Дерзкая», «Крутая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сопонару – обладательница невероятной фигуры. Это она продемонстрировала на отдыхе в Турции. Она присела на диванчик пляжного бунгало, изящно позируя фотографу. Артистка была в красивом купальнике интересного фасона. Образ звезда «Женского квартала» дополнила оригинальными босоножками на каблуках.

Напомним, что блондинка из "Женского квартала" появилась на пляже в купальнике без верха: "Господи, что ты там прячешь".

Как сообщала Politeka, Сопонару из «Женского квартала» в рокерской куртке сразила наповал вечерним образом: «Ночная львица».

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" показала, как релаксирует в Турции: "Ирочка, я...".