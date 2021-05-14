Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе в шикарному образі

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є однією з найпопулярніших телеведучих України. Зірка активно веде соціальні мережі, де радує мільйони українців новим контентом.

На фото Леся позувала в штанях і кофті, кофті, яку відчинила, щоб покрасуватися щоб показати напівпрозоре боді перед дзеркалом. Красуня доповнила образ стильною сумочкою і окулярами.

"Ну це взагалі. Дівчинка блогер, дівчинка репер", - сказала Леся на відео.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже вона була розміщена в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "сама спокуслива телеведуча України".

Повідомлялося, що переможець «Голосу країни – 11» Сергій Лазановський домігся розташування телеведучої Лесі Нікітюк, з якою мріяв познайомитися.

Хлопець влаштував на своїй сторінці в Instagram справжній флешмоб. Він записав кавер на пісню Лесі Нікітюк, попросивши своїх шанувальників відзначити артистку в коментарях. За словами Лазановського, на проекті він мріяв зустрітися зі своїми кумирами – Нікітюк і Юлією Саніною. З Юлею поспілкуватися вдалося, а ось увагу Лесі він вирішив домогтися незвичайним способом.

Через деякий час Нікітюк помітила благання Лазановського, зробивши репост його відео і відписавшись під його постом.

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