Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в шикарном образе
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является одной из самых популярных телеведущих Украины. Звезда активно ведет социальные сети, где радует миллионы украинцев новым контентом.
На фото Леся позировала в штанах и кофте, кофте, которую распахнула, чтобы показать полупрозрачное боди перед зеркалом. Красотка дополнила образ стильной сумочкой и очками.
"Ну это вообще. Девочка блогер, девочка рэпер", - сказала Леся на видео.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь она была размещена в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Самая соблазнительная телеведущая Украины".
Сообщалось, что победитель «Голосу країни – 11» Сергей Лазановский добился расположения телеведущей Леси Никитюк, с которой мечтал познакомиться.
Парень устроил на своей странице в Инстаграм настоящий флешмоб. Он записал кавер на песню Леси Никитюк, попросив своих поклонников отметить артистку в комментариях. По словам Лазановского, на проекте он мечтал встретиться со своими кумирами – Никитюк и Юлией Саниной. С Юлей пообщаться удалось, а вот внимание Леси он решил добиться необычным способом.
Спустя некоторое время Никитюк заметила мольбы Лазановского, сделав репост его видео и отписавшись под его постом.
Напомним, Леся Никитюк засветила свое холостяцкое гнездышко, джакузи и белые стены
А еще Politeka писала, что Никитюк поставила Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в неловкое положение
Также Politeka сообщала, что Никитюк не ответила на мольбы победителя "Голосу країни" Лазановского