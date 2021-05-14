Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в шикарном образе

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является одной из самых популярных телеведущих Украины. Звезда активно ведет социальные сети, где радует миллионы украинцев новым контентом.

На фото Леся позировала в штанах и кофте, кофте, которую распахнула, чтобы показать полупрозрачное боди перед зеркалом. Красотка дополнила образ стильной сумочкой и очками.

"Ну это вообще. Девочка блогер, девочка рэпер", - сказала Леся на видео.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь она была размещена в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Самая соблазнительная телеведущая Украины".

Сообщалось, что победитель «Голосу країни – 11» Сергей Лазановский добился расположения телеведущей Леси Никитюк, с которой мечтал познакомиться.

Парень устроил на своей странице в Инстаграм настоящий флешмоб. Он записал кавер на песню Леси Никитюк, попросив своих поклонников отметить артистку в комментариях. По словам Лазановского, на проекте он мечтал встретиться со своими кумирами – Никитюк и Юлией Саниной. С Юлей пообщаться удалось, а вот внимание Леси он решил добиться необычным способом.

Спустя некоторое время Никитюк заметила мольбы Лазановского, сделав репост его видео и отписавшись под его постом.

Напомним, Леся Никитюк засветила свое холостяцкое гнездышко, джакузи и белые стены

А еще Politeka писала, что Никитюк поставила Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в неловкое положение

Также Politeka сообщала, что Никитюк не ответила на мольбы победителя "Голосу країни" Лазановского



