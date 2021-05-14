Американська модель і бізнесвумен Кім Кардашьян разом з мамою і сестрою Кайлі провела хороший відпочинок

Популярна блогерка, а віднедавна і представник власного бренду стягуючої білизни-Кім Кардашьян разом з молодшою сестрою і мамою вирушила на спекотний відпочинок. Кадрами біля басейну Кім вирішила поділитися вже після відпочинку.

У соціальній мережі Instagram також серії фото з'явилися і на фан-акаунтах, які представили ще не публіковані знімки в профілі Кім. На фото щасливе сімейство біля басейну добре провело час, насолоджуючись вихідним.

Кайлі звично позувала в нюдовом бікіні з маленькими зав'язками, а ось Кім вибрала чорний купальник схожого дизайну, але з високою посадкою. Засмаглі фігури, які продемонстрували дівчата, швидко привернули до себе увагу:

"Сім'я назавжди" - написала під кадром Кім.

"Я думала, це Кейтлін 💀; думав, Шеллі-це Кейтлін Дженнер😭 😂; Боже, яка краса💋 😻; якщо вам цього ще ніхто не сказав, вас люблять < 3; класний знімок виглядає так красиво🧡 🌺; я рада, що Кріс і Кейтлін ладнають!; Ви, хлопці, возз'єдналися з Кейтлін; ми любимо тебе, Кімо; ловлять зірку без напруги; дорого виглядає, а на ділі так просто», - відповідають в мережі.

Також ще на одному свіжому фото Дженнер позувала в обтягуючому комбінезоні з космічним принтом. Одяг вигідно підкреслила пишні форми дівчини, при цьому, приховавши недоліки. Незвичайний принт привернув увагу до найпікантніших місць.

"З іншої планети", - коротко підписала фото Кайлі. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що розкута сестричка Кім Кардашьян перетворилася на ляльку Барбі в рожевому бікіні: "романтична дівчинка".

А ще Politeka писала, що гаряча сестричка Кардашьян Кайлі Дженнер в прозорому вбранні показала "вишеньку на торті": "Вау, ця подача".

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер хвалилася самим "соковитим", надівши білизну з ниточок:"важлива поза".