Супермодель Белла Хадід, яку хірурги назвали найкрасивішою жінкою в світі за принципом золотого перетину, вражає стрункою фігурою
Незалежно від того, позує молода супермодель на червоній доріжці або ж виходить на прогулянку – її точена фігура продовжує підкорювати публіку, а сама модель ніколи не залишається без уваги фанатів. Стиль Хадід не так сильно цікавить мережу, як її секрет стрункості.
За словами Белли, в її випадку, таємниця краси криється не тільки у вдалій сімейній генетиці. Белла виконує багато важкої роботи над собою, пов'язаної зі скульптурою тіла і точеного Преса. Як видно на фото, зробленому під час зйомки для модного глянцю, Белла дуже добре виглядає в будь-якому вбранні.
Навіть під водою в мокрому костюмі і яскраво-червоному ліфі вона буде бездоганна, а для цього їй не потрібен ні макіяж, ні фотошоп. Заради гідної появи на показах, Хадід захоплюється боксом, кінними прогулянками і сидить на спеціальній гнучкій дієті. Так як дівчина любить їсти фаст-фуд, вона зазвичай після цього робить і розвантажувальні дні.
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«Я дійсно не хотіла так сильно худнути, і зараз хочу повернути на місце мої форми. Не моя вина, що вимоги до сучасних моделей такі жорсткі! Такому не вчать відразу", - сказала Белла в інтерв'ю.
Раніше Белла Хадід вирішила поділитися яскравою серією фото, на яких постала в неймовірному образі світської левиці. У чорній силуетній сукні з великими вирізами на талії і стегнах супермодель змогла підкреслити свої «кращі сторони». До того ж, дизайн вбрання з великими каменями, незвичайна нова зачіска і масивні прикраси, що контрастують з самим нарядом, вдало завершили вечірній лук Хадід.
Шанувальники відповіли:
"Барбі BB; найкрасивіший 😍; Не для романтики; це урожай зібрався; яка чудова дівчина, здатна закохати будь-кого; мені здається, Ви Белла покращали; це небезпечно, бути такою прекрасною; вона така красива; Люблю вас; Королева 😍».
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