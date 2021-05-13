Супермодель Белла Хадид, которую хирурги назвали самой красивой женщиной в мире по принципу золотого сечения, поражает стройной фигурой

Независимо от того, позирует молодая супермодель на красной дорожке или же выходит на прогулку – ее точеная фигура продолжает покорять публику, а сама модель никогда не остается без внимания фанатов. Стиль Хадид не так сильно интересует сеть, как ее секрет стройности.

По словам Беллы, в ее случае, тайна красоты кроется не только в удачной семейной генетике. Белла выполняет много тяжелой работы над собой, связанной со скульптурой тела и точеного пресса. Как видно на фото, сделанном во время съемки для модного глянца, Белла очень хорошо выглядит в любом наряде.

Даже под водой в мокром костюме и ярко-красном лифе она будет безупречна, а для этого ей не нужен ни макияж, ни фотошоп. Ради достойного появления на показах, хадид увлекается боксом, конными прогулками и сидит на специальной гибкой диете. Так как девушка любит есть фаст-фуд, она обычно после этого делает и разгрузочные дни.

«Я действительно не хотела так сильно худеть, и сейчас хочу вернуть на место мои формы. Не моя вина, что требования к современным моделям такие жесткие! Такому не учат сразу», ─ сказала Белла в интервью.

Ранее Белла Хадид решила поделиться яркой серией фото, на которых предстала в невероятном образе светской львицы. В черном силуэтном платье с крупными вырезами на талии и бедрах супермодель смогла подчеркнуть свои «лучшие стороны». К тому же, дизайн наряда с крупными камнями, необычная новая прическа и массивные украшения, контрастирующие с самим нарядом, удачно завершили вечерний лук Хадид.

Поклонники ответили:

«Барби BB; самый красивый 😍; Не для романтики;Это урожай собрался; какая превосходная девушка, способна влюбить любого; Мне кажется, вы Белла похорошели; это опасно, быть такой прекрасной; Она так красива; Люблю вас; Королева 😍».

Напомним, как Белла Хадид выставила на камеру свои упругие ягодицы: "Вкусная конфетка"

А еще Politeka писала, что раскованная Белла Хадид из Victoria’s Secret обескуражила позами в одном белье: «Настолько идеальна, что...»

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид из Victoria’s Secret в одном белье и даже топлес показала тело во всей красе: «Фантастическая»