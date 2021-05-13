Супермодель Белла Хадид, которую хирурги назвали самой красивой женщиной в мире по принципу золотого сечения, поражает стройной фигурой
Независимо от того, позирует молодая супермодель на красной дорожке или же выходит на прогулку – ее точеная фигура продолжает покорять публику, а сама модель никогда не остается без внимания фанатов. Стиль Хадид не так сильно интересует сеть, как ее секрет стройности.
По словам Беллы, в ее случае, тайна красоты кроется не только в удачной семейной генетике. Белла выполняет много тяжелой работы над собой, связанной со скульптурой тела и точеного пресса. Как видно на фото, сделанном во время съемки для модного глянца, Белла очень хорошо выглядит в любом наряде.
Даже под водой в мокром костюме и ярко-красном лифе она будет безупречна, а для этого ей не нужен ни макияж, ни фотошоп. Ради достойного появления на показах, хадид увлекается боксом, конными прогулками и сидит на специальной гибкой диете. Так как девушка любит есть фаст-фуд, она обычно после этого делает и разгрузочные дни.
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«Я действительно не хотела так сильно худеть, и сейчас хочу вернуть на место мои формы. Не моя вина, что требования к современным моделям такие жесткие! Такому не учат сразу», ─ сказала Белла в интервью.
Ранее Белла Хадид решила поделиться яркой серией фото, на которых предстала в невероятном образе светской львицы. В черном силуэтном платье с крупными вырезами на талии и бедрах супермодель смогла подчеркнуть свои «лучшие стороны». К тому же, дизайн наряда с крупными камнями, необычная новая прическа и массивные украшения, контрастирующие с самим нарядом, удачно завершили вечерний лук Хадид.
Поклонники ответили:
«Барби BB; самый красивый 😍; Не для романтики;Это урожай собрался; какая превосходная девушка, способна влюбить любого; Мне кажется, вы Белла похорошели; это опасно, быть такой прекрасной; Она так красива; Люблю вас; Королева 😍».
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