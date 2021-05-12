Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук порадувала атмосферними кадрами з Туреччини

34-річна актриса та співачка у складі "Квартал 95" нещодавно побувала на курорті, де виступала з колегами на фестивалі "Весело 2021", вдало поєднуючи відпочинок з роботою. І хоч артисти вже повернулися додому, Марта все ще згадує неймовірну поїздку і ділиться кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

На нових знімках Адамчук позувала в "повітряній" сукні молочного відтінку й стильному капелюшку. На одному з фото зірка зручно розташувалася за столиком в альтанці, блиснувши ідеальними ніжками на тлі пальм. На іншому фото Марта продемонструвала наряд, позуючи в повний зріст, і на третьому - з вітерцем пробіглася по пляжу.

"До мене тільки зараз, після відсипання, дійшло, що ми побували в Туреччині :))", - йдеться в підписі.

Однією з перших в коментарях відгукнулася колега Адамчук з "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес.

"Моя красуня😍 😍 😍", - написала вона.

"Дякую, що підловила мене)))", - Марта подякувала подрузі за вдалі знімки.

"Вау❤️ яка красуня😍", - залишив комплімент інший шанувальник артистки.

Раніше ми розповідали, що Адамчук викликала захват фото, зробленому на причалі. Зірка позувала в довгій сукні на тонких бретельках, приспустивши сорочку і похвалившись ніжними обрисами шиї і плечей.

"Як же мені подобається твоя укладка))" - "чиста природа) ні однієї праски))"; "Краса на тлі спокою️️", - коментували в Мережі.

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