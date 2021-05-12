Звезда "Женского квартала" Марта Адамчук порадовала атмосферными кадрами из Турции
34-летняя актриса и певица в составе "Квартал 95" недавно побывала на курорте, где выступала с коллегами на фестивале "Весело 2021", удачно совмещая отдых с работой. И хоть артисты уже вернулись домой, Марта все еще вспоминает невероятную поездку и делится кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
На новых снимках Адамчук позировала в "воздушном" платье молочного оттенка и стильной шляпке. На одном из фото звезда удобно расположилась за столиком в беседке, сверкнув идеальными ножками на фоне пальм. На другом фото Марта продемонстрировала наряд, позируя в полный рост, и на третьем - с ветерком пробежалась по пляжу.
"До меня только сейчас, после отсыпки, дошло, что мы побывали в Турции :))", - говорится в подписи.
Одной из первых в комментариях откликнулась коллега Адамчук по "Женскому кварталу" Валерия Товстолес.
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"Моя красотка 😍😍😍", - написала она.
"🥰 Спасибо, что подловила меня)))", - Марта поблагодарила подругу за удачные снимки.
"Вау❤️ какая красотка😍", - оставил комплимент другой поклонник артистки.
Ранее мы рассказывали, что Адамчук вызвала восторг фото, сделанном на причале. Звезда позировала в длинном платье на тонких бретельках, приспустив рубашку и похваставшись нежными очертаниями шеи и плечей.
"Как же мне нравится твоя укладка))" - "чистая природа) ни одного утюжка))"; "Красота на фоне спокойствия🌅🌸🌫️", - комментировали в Сети.
Напомним, что брюнетка из "Женского квартала" засветилась под ручку с Кошевым, появились кадры: "Очень красивый сюрприз".
Как сообщала Politeka, брюнетка из "Женского Квартала" Адамчук спрятала фигуру в объемной одежде на отдыхе: неожиданный кадр.
Также Politeka писала, что брюнетка из "Женского квартала" в полупрозрачном платье показала свою гордость: "Невероятная малышка".