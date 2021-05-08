Звезда «Женского квартала», популярная украинская певица и актриса Марта Адамчук впечатлила кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, недавно звезды «Квартал 95» и «Женского квартала» отдыхали в Турции. Артисты совмещали отдых с работой: вечером выступали на сцене, а днем наслаждались солнцем и теплом. Марта в составе вокального квартета «Женского квартала» дала полноценный концерт в Турции, чему была неслыханно рада.

Вскоре звезды вернулись домой, но память об отдыхе осталась в их сердцах и Инстаграмах. У себя в соцсети Марта опубликовала атмосферный снимок, сделанный на берегу моря. Певица позировала в черном платье на бретельках с кружевом. Сверху она небрежно набросила белую рубашку, которая сделала ее образ очень романтичным. Ветер растрепал прическу Марты, но ее это, похоже, ни капли не смущало. Она улыбалась и наслаждалась хорошей погодой.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Ветер в твоих волосах звучит соль диезом», «Такая красивая, привет красотка», «В удовольствие поработала, круто оторвалась, теперь - счастливого возвращения», «Мечтательная такая», «Тебе идет море», - пишут пользователи сети.

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