Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл нагадала, чому вона отримала прізвисько " Чорної пантери"

Супермодель бере участь у фотосесіях набагато частіше, ніж в модних показах. Через карантину модель стала приділяти увагу зйомкам особливо ретельно, адже бажає завжди виглядати перед об'єктивом бездоганно. Щоб не втрачати статус легендарної "Чорної пантери", Наомі кожен день ретельно стежить за собою.

При цьому Кемпбелл ухиляється від прямих відповідей, щодо пластики та інших доглядових процедур за шкірою обличчя. У той же час, проблемою з фігурою модель ніколи не страждала. Тому в новій фотосесії вона з легкістю підкреслила достоїнства в чорній білизні і шкіряному плащі, який не стала зав'язувати.

"Для мене велика честь опинитися на обкладинці V130, нового літнього випуску vmagazine 2021 року!",- написала модель.

Шанувальники відразу захопилися її образом:

"Чудова жінка, на віки🙌 💜 👑; вона буде вогненною малятком🔥; вау ❤ ️ краса; королева!; 🔥 це ніколи не зупиняється, потік спокуси і любові; та як можна від такої відвернутися; підкорює весь день!; Королева всього🙌 🏾; ооооо вона не грає в ігри, вона сама...; все ще вбиває гру !! 👑 ; занадто добре, щоб бути правдою".

Зараз на сторінку знаменитості підписані 10,3 мільйона користувачів мережі. В одному з останніх постів красуня постала в боді з запаморочливим декольте. Наомі трохи нахилилася, надавши фото особливої пікантності.

Красуня одягла обруч з заячими вушками. Модель посміхалася, блиснувши стрункими ніжками на підборах.

Фото було зроблено для одного з журналів в 2009 році.

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