Відома італійська актриса Моніка Беллуччі вразила видом на фото

Як пише Politeka.net, 56-річна актриса завжди радує ефектними фото на обкладинках журналів і в соціальній мережі Instagram, адже на свій вік Моніка виглядає більш, ніж просто ідеально. Але "Зоряний шлях" вирішив згадати, якою була Беллуччі 21 рік тому, коли красуні було 35 років.

В Instagram було опубліковано 2 фото. На першому-сучасному кадрі, який Моніка не так давно запостила в мережі, красуня була в цікавій сукні з невеликим декольте. На другому фото, яке було зроблено 21 рік тому, Беллуччі була в чорній сукні з декольте, вигнувшись перед фотографом. Відразу можна помітити, що у красуні на старому кадрі були більш довге волосся.

"Моніка Беллуччі в 2000-х і зараз.

Друзі, що скажете-актриса дуже змінилася? Фільм з Моніка Беллуччі любите найбільше? Діліться в коментарях", - написано під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"А фотошопа навалили", "Мілена", "1 і 2".

Повідомлялося, що відома актриса Моніка Беллуччі в одному купальнику здатна перевершити будь-яку модель.

Як можна помітити, під час роботи з фотографом Моніка також відчуває себе впевнено і розкуто, тому в будь-якому ракурсі з млосним поглядом їй вдається приковувати всю увагу до однієї лише собі.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі не стала приховувати зморшки, показавши справжнє" обвисле " обличчя

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