Известная итальянская актриса Моника Беллуччи впечатлила видом на фото
Как пишет Politeka.net, 56-летняя актриса всегда радует эффектными фото на обложках журналов и в социальной сети Инстаграм, ведь на свой возраст Моника выглядит более, чем просто идеально. Но "Звездный путь" решил вспомнить, какой была Беллуччи 21 год назад, когда красотке было 35 лет.
В Инстаграм было опубликовано 2 фото. На первом - современном кадре, который Моника не так давно запостила в сети, красотка была в интересном платье с небольшим декольте. На втором фото, которое было сделано 21 год назад, Беллуччи была в черном платье с декольте, выгнувшись перед фотографом. Сразу можно заметить, что у красотки на старом кадре были более длинные волосы.
"Моника Беллуччи в 2000-х и сейчас.
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Друзья, что скажете - актриса очень изменилась? Фильм с Моника Беллуччи любите больше всего? Делитесь в комментариях", - написано под фото.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"А фотошопа навалили", "Милена", "1 и 2".
Сообщалось, что известная актриса Моника Беллуччи в одном купальнике способна превзойти любую модель.
Как можно заметить, во время работы с фотографом Моника также чувствует себя уверенно и раскованно, поэтому в любом ракурсе с томным взглядом ей удается приковывать все внимание к одной лишь себе.
Напомним, Моника Беллуччи не стала скрывать морщины, показав настоящее "обвисшее" лицо
А еще Politeka сообщала, что 56-летняя Беллуччи в прозрачном платье доказала, что красота не подвластна возрасту
Также Politeka писала, что резко постаревшая Моника Белуччи ошарашила сединой и морщинами