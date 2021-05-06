Известная итальянская актриса Моника Беллуччи впечатлила видом на фото

Как пишет Politeka.net, 56-летняя актриса всегда радует эффектными фото на обложках журналов и в социальной сети Инстаграм, ведь на свой возраст Моника выглядит более, чем просто идеально. Но "Звездный путь" решил вспомнить, какой была Беллуччи 21 год назад, когда красотке было 35 лет.

В Инстаграм было опубликовано 2 фото. На первом - современном кадре, который Моника не так давно запостила в сети, красотка была в интересном платье с небольшим декольте. На втором фото, которое было сделано 21 год назад, Беллуччи была в черном платье с декольте, выгнувшись перед фотографом. Сразу можно заметить, что у красотки на старом кадре были более длинные волосы.

"Моника Беллуччи в 2000-х и сейчас.

Друзья, что скажете - актриса очень изменилась? Фильм с Моника Беллуччи любите больше всего? Делитесь в комментариях", - написано под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"А фотошопа навалили", "Милена", "1 и 2".

Сообщалось, что известная актриса Моника Беллуччи в одном купальнике способна превзойти любую модель.

Как можно заметить, во время работы с фотографом Моника также чувствует себя уверенно и раскованно, поэтому в любом ракурсе с томным взглядом ей удается приковывать все внимание к одной лишь себе.

Напомним, Моника Беллуччи не стала скрывать морщины, показав настоящее "обвисшее" лицо

А еще Politeka сообщала, что 56-летняя Беллуччи в прозрачном платье доказала, что красота не подвластна возрасту

Также Politeka писала, что резко постаревшая Моника Белуччи ошарашила сединой и морщинами



